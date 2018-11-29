12 Dev Adam, İspanya'ya Hazır!

A Milli Erkek Basketbol Takımı
, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa
Elemeleri 2. tur 3. haftasında I Grubu'nda İspanya
ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Başantrenör Ufuk Sarıca
yönetiminde Ankara
Spor Salonu'nda yapılan antrenmanın son bölümünü basın mensuplarının takip etmesine izin verildi. Milliler idmanın bu bölümünde şut çalıması yaptı.
Bu arada antrenmanı Türkiye
Basketbol Federasyonu (TFF
) Başkanı Hidayet Türkoğlu
, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok
ve TBF CEO
'su Ömer Onan
da takip etti.
Liderlik maçı
A Milli Erkek Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk turunda Letonya
, Ukrayna
ve İsveç
ile B Grubu'nda mücadele etmiş ve 6 maç sonunda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucu topladığı 10 puanla grubunu lider tamamlayarak ikinci tura yükselme başarısı göstermişti.
Türkiye, ilk turdaki puanların aynen taşındığı ikinci turda İspanya, Letonya, Karadağ
, Ukrayna ve Slovenya
ile I Grubu'nda yer alıyor.
Ay-yıldızlı ekip, Karadağ ve Slovenya galibiyetleriyle bu turda 8 maçta 6 galibiyete ulaştı ve 8 maçta 7 galibiyet alan lider İspanya'nın ardında ikinci sırada yer alıyor.
Statüye göre gruplarında ilk 3 sırayı elde edecek takımlar, Çin
'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül
2019 tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.
Millilerin maç programı ve puan durumu şöyle:
29 Kasım 2018: Türkiye-İspanya
2 Aralık
2018: Karadağ-Türkiye
22 Şubat 2019: Türkiye-Slovenya
25 Şubat 2019: İspanya-Türkiye
A Milli Erkek Basketbol Takımı,Avrupa,İspanya
29 Kasım 2018 Perşembe 01:07