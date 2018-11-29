12 Dev Adam İspanya'yı Devirdi

FIBA Dünya Kupası Avrupa
Elemeleri 2. Tur 3'üncü maçlar kapsamında I Grubu'nda yer alan Türkiye
, evinde ağırladığı İspanya
'yı 71-67 yenerek liderliğe yükseldi.
FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur 3'üncü maçlar kapsamında I Grubu'nda 2. sırada yer alan Türkiye, evinde grup lideri İspanya'yı ağırladı. Kıran kırana geçen ilk periyot sonunda iki takımda 15 sayı attı. İkinci periyotta da oyun disiplininden kopmayan Türkiye, ilk yarıyı 36-34 önde bitirdi. İkinci yarıya fırtına gibi başlayan milliler farkı 8 sayıya çıkartarak son periyoda 56-48 önde girdi. Ay-yıldızlılar, adeta kıran kırana geçen son 10 dakika sonucunda mücadeleden 71-67 galip ayrılarak liderliğe yükseldi. Bu sonuçla milliler grupta liderliğe yükseldi. Türkiye'de Semih Erden
16 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, İspanya'da 18 sayı bulan Dario Brizuela maçın en skorer ismi oldu.
Salon: Ankara
Hakemler: Saverio Lanzarini xx, Tomas Jasevicius xx, Sasa
Maricic xx Türkiye: Doğuş Balbay
xxx 12, Sinan Güler
xx 8, Metin Türen x, Metecan Birsen xx 12, Semih Erden xxx 16, Oğuz Savaş
x, Berkan Durmaz x, Berk Uğurlu
x, Buğrahan Tuncer xxx 11, Tolga Geçim
xx 10, Sertaç Şanli x 2, Göksenin Köksal x Başantrenör: Ufuk Sarıca
İspanya: Sergi Garcia x, Alberto Abalde x, Jairne Fernandez x 5, Nacho Llovet x 5, Quino Colom xx 9, Sebas Saiz xx 7, Fran Vazquez xx 10, Dario Brizuela xxx 18, Javier Beiran x 8, Pablo Aguilar x 3, Victor Arteaga x, San Mguel x 2 Başantrenör: Sergio Scariolo 1. Periyot: 15-15 Devre: 36-34 (Türkiye lehine) 3. Periyot: 56-48 (Türkiye lehine)
(Cem Geçim - Seyid Fatih
Poyraz/İHA)
Avrupa,Türkiye,İspanya
29 Kasım 2018 Perşembe 21:16