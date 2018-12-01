12 Dev Adam, Karadağ'da

FIBA Dünya Kupası Avrupa
Elemeleri'nde 2 Aralık
Pazar akşamı deplasmanda Karadağ
ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı
, bu ülkeye ulaştı.
Perşembe akşamı Ankara
Spor Salonu'nda İspanya
'yı mağlup ederek 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda liderliğe yükselen 12 Dev Adam, finalleri garantileme hedefiyle çıkacağı Karadağ maçı için bu ülkeye gitti. Bugün saat 11.30'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan başkent Podgorica'ya hareket eden ay-yıldızlı ekip, Karadağ maçının son taktik antrenmanını TSİ 21.00'de maçın oynanacağı Moraca Spor Salonu'nda yapacak.
Milliler, 2 Aralık Pazar akşamı TSİ 21.00'de başlayacak ve NTV'den naklen yayınlanacak Karadağ karşılaşmasını kazanmaları halinde, elemelerin bitimine iki maç kala, FIBA Dünya Kupası'na gitmeyi matematiksel olarak garantileyecek.
2019 FIBA Dünya Kupası, 31 Ağustos - 15 Eylül
2019 tarihleri arasında Çin
'de düzenlenecek. - İSTANBUL
Aralık,Karadağ
01 Aralık 2018 Cumartesi 19:24