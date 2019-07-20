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12 Dev Adam, Senegal ve Ürdün ile oynayacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 12 Ağustos'ta Senegal, 13 Ağustos'ta da Ürdün ile karşılaşacak.

20.07.2019 14:01 12 Dev Adam, Senegal ve Ürdün ile oynayacak
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 12 Ağustos'ta Senegal, 13 Ağustos'ta da Ürdün ile karşılaşacak.

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında organize edilecek FIBA 2019 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlıklar kapsamında Senegal ve Ürdün ile oynayacak. Milliler, 12 Ağustos Pazartesi günü Senegal ve 13 Ağustos Salı da Ürdün ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. İki müsabaka da saat 19.00'da başlayacak.

Bu karşılaşmalarının biletleri de taraftarların satışına sunuldu. Bilet fiyatları; saha kenarı 250 TL ve 200 TL, VIP 80 TL, diğer tribünler ise 60 TL, 45 TL, 30 TL ve 20 TL olarak belirlendi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Senegal, Ürdün, Spor

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