12 Dev Adam, Slovenya'yı Devirdi

A Milli Basketbol Erkek Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa
Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda Slovenya
ile karşılaştı. Müsabaka öncesinde Çin
'deki finallere katılmaya hak kazanan milli takım, Ankara
Spor Salonu'nda Slovenya ile oynadığı maçı 77-58 kazandı. A Milli Basketbol Erkek Takımı, grupta aldığı başarılı sonuçlar neticesinde 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemelerine katılmaya hak kazanmıştı. 17 Eylül
2018'de Slovenya'da oynanan maçta 86-77 galip gelen Türkiye
, Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya da iyi başlayarak ilk çeyreği geride kapattığı müsabakayı kazanmasını bildi. Türkiye A Milli Basketbol Takımı
, grubun son müsabakası olan İspanya
maçı öncesi moral depoladı. A Milli Erkek Takımı, İspanya ile 25 Şubat Pazartesi akşamı TSİ 21.30'da İspanya'da karşılaşacak.
Salon: Ankara Hakemler: Srdan Dozai xx, Gentian Cici xx, Zdenko Tomasovic xx Türkiye: Doğuş Balbay
xx 2, Sinan Güler
xxx 12, Metin Türen x 2, J. Metecan Birsen x 3, Semih Erden
xx 10, Oğuz Savaş
x, Berk Uğurlu
xx 5, A. Buğrahan Tuncer xxx 22, Tolga Geçim
xx 6, Sertaç Şanlı
xx 8, Yiğit Arslan x 5, Hüseyin Göksenin Köksal x 2 Başantrenör: Ufuk Sarıca
Slovenya: Matic Rebec x 5, Luka Rupnik x 5, Edo Muric xx 7, Blaz Mesicek x 3, Leon
Santelj x, Jan Kosi xx 10, Gregor Hrovat xx 12, Jan Span x 3, Miha Skedelj x 3, Ziga Dimec x, Zoran Dragic xx 10, Gregor Glas x Başantrenör: Radovan Trifunovic 1. Çeyrek 11-17 (Slovenya lehine) Devre 34-26 (Türkiye lehine) 3. Çeyrek 58-42 (Türkiye lehine)
(Cem Geçim/İHA)
basketbol, Slovenya, Spor
Kaynak: İHA