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12 dosyadan 3 yıldır aranan zanlı Mersin'de yakalandı

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile 3 yıldan bu yana 12 ayrı dosyadan aranan şüpheli, Mersin'de yakalandı.

09.10.2019 12:4412 dosyadan 3 yıldır aranan zanlı Mersin'de yakalandı
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile 3 yıldan bu yana 12 ayrı dosyadan aranan şüpheli, Mersin'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 'Transit rejim kurallarına aykırılık, taksirle ölüme neden olma, resmi belgede sahtecilik ile hükümlü ve tutuklunun kaçması' gibi 12 ayrı dosyadan hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile 3 yıldan bu yana aranan M.A.'nın Mersin'de olduğu bilgisine ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Suçlar Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kısa süre önce İstanbul'dan Mersin'e geldiği belirlenen zanlının gizlendiği yeri tespit eden ekipler, düzenlediği operasyonla M.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. - MERSİN

Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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