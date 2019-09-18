12. Dünya Manda Kongresi İstanbul'da düzenlendi

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca:

"Manda varlığımız 15 bin rakamlarına ulaşmış Türkiye'de ikinci sıraya yerleşmiş durumdadır"

İSTANBUL - Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi'nde düzenlenen 12. Dünya Manda Kongresi'nde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "İstanbul'da manda varlığımız 15 bin rakamlarına ulaşmış Türkiye'de ikinci sıraya yerleşmiş durumdadır" dedi.

18-20 Eylül 2019 tarihleri arasında devam edecek olan 12. Dünya Manda Kongresi, İstanbul Şişli Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesinde gerçekleştirildi. Kongreye, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın yanı sıra Kongre Başkanı Prof. Dr. İhsan Sosyal, akademisyenler katıldı.

Kongrede bir konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Bilindiği gibi dünyanın nüfus artışına paralel olarak dünyadaki insanlar için kritik öneme sahip olan şey gıdadır. Gıda şu anda günümüzde ve gelecekte ülkeler için savunma sanayisi kadar önemlidir. Yeni yüzyılda ülkemiz tarımda hayata geçirdiği reformlarla, Türkiye'nin değişim ve dönüşümünü en hızlı yaşayan sektörlerden bir tanesidir. Tarihi, kültürü ve medeniyetiyle ön plana çıkmış büyük bir il olan, sadece ekonomik ve metropol şehir olmasının yanında ilimiz aynı zamanda bir tarım ve hayvancılık kentidir" dedi.

"Türkiye'de ikinci sıraya yerleşmiş durumdadır"

Karaca, "Bakanlığımızın çalışmaları neticesinde İstanbul'da manda varlığımız 15 bin rakamlarına ulaşmış Türkiye'de ikinci sıraya yerleşmiş durumdadır. Üretim sonucu elde edilen işletme gelirleri bakımından da Türkiye birincisi olmanın kıvanç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan bakanlığımızın yapmış olduğu, halk elindeki manda ıslah projesi ve desteklerinin önemi büyüktür. Bu çerçevede yaklaşık olarak son 5 yılda 22 milyon civarında elimizdeki üreticilerimize biz destek sağladık. Bu sayede de yoğun bir nüfusu ve devasa bir ekonominin yönetildiği bir ilde tarım ve hayvancılığında ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduk. Gelecek hedeflerimizi de daha da ileriye taşıyarak Türkiye'de en iyilerini birinci sıraya yerleştirmek gibi bir hedefimiz var. Biz sadece manda varlığının artırılması değil, mandadan üretilen süt, yoğurt vesaire gibi ürünlerinde sektörde yetiştiricilerimizin daha fazla gelir elde etmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. İhsan Sosyal, İl Müdürü Karaca ve protokole, kongrenin anlam ve önemine binaen mini manda heykeli takdim etti. Kongre kapsamında Türkiye'de 185 bin ve İstanbul'da 15 binden fazla manda olduğu belirtildi.

Etkin üretim temasıyla yapılan kongreye 39 ülkeden 400'ün üzerinde başvuru yapıldığı ifade edildi. 3 gün sürecek olan kongre öncesinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi ile birlikte, 2 günlük mandalarda üreme biyoteknolojisi konulu çalıştay düzenlendi. Ayrıca, kongre kapsamında Cumartesi günü, İstanbul- Silivri'de bulunan modern manda çiftliklerinin inceleneceği teknik bir gezi düzenleneceği kaydedildi.