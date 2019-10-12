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12 Ekim 2019 Fox Yayın Akışı

12 Ekim 2019 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

12.10.2019 06:4912 Ekim 2019 Fox Yayın Akışı

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Mucize Doktor

02:45 Temizlik Benim İşim

04:30 Zuhal Topal’la Sofrada

06:00 Kadın

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Dünya Avucunuzda

13:30 25 Litre

14:45 Her Yerde Sen

16:30 Mucize Doktor

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Bir Aile Hikayesi


Mucize, Fox, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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