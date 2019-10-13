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12 Ekim 2019 Haberleri

12 Ekim 2019 Manşet Haberleri.

13.10.2019 00:2212 Ekim 2019 Haberleri

Barış Pınarı Harekatı, Buket Aydın, Türkiye, Genel

Son Dakika genel Haberleri
00:22 12 Ekim 2019 Haberleri
00:01 İstanbul'da Barış Pınarı Harekatına destek konvoyu
23:53 Altındağ Belediyesinden anlamı gece
23:05 Bilecik şehidi Bilgen son yolculuğuna uğurlandı
22:58 Kars Aşık Şenlik Festivali renkli görüntülere sahne oldu
22:45 Yüz nakli operasyonu ile tanınmıştı, tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı
22:39 Bakan Selçuk, Zeytinburnu Kariyer Merkezi'nin açılışına katıldı
13.10.2019 00:51:43