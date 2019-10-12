12 Ekim 2019 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Afili Aşk
02:15 Neler Oluyor Hayatta
03:45 Yaralı Kuşlar
04:45 Arda'nın Mutfağı
05:30 Gelinim Mutfakta
07:45 Akasya Durağı
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Beşinci Tat
14:45 Set Ekstra
15:00 Afili Aşk
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 HIzlı ve Öfkeli 6
22:30 Suçlu