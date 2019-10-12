12 Ekim 2019 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:00 Şampiyon
03:55 Keloğlan Aramızda
05:00 İyilik Kulübü
05:20 Ömür Dediğin
05:50 6 Mantı
06:10 Ege'nin Hamsisi
07:10 Ege'nin Hamsisi
09:05 Benim Adım Melek
12:00 Seksenler
12:15 Şampiyon
15:20 Payitaht Abdülhamid
16:00 Şampiyon
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim