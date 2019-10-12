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12 Ekim 2019 Trt1 Yayın Akışı

12 Ekim 2019 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

12.10.2019 06:4912 Ekim 2019 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:00 Şampiyon

03:55 Keloğlan Aramızda

05:00 İyilik Kulübü

05:20 Ömür Dediğin

05:50 6 Mantı

06:10 Ege'nin Hamsisi

07:10 Ege'nin Hamsisi

09:05 Benim Adım Melek

12:00 Seksenler

12:15 Şampiyon

15:20 Payitaht Abdülhamid

16:00 Şampiyon

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim


Ege, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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