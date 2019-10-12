Haberler » Sinema » 12 Ekim 2019 Tv 2 Yayın Akışı

12 Ekim 2019 Tv 2 Yayın Akışı

12 Ekim 2019 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

12.10.2019 06:4912 Ekim 2019 Tv 2 Yayın Akışı

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:00 Kelime Oyunu

02:10 Kanıt

03:30 Sende Yap

04:30 Yalan Dünya

06:00 Kınalı Kar

07:00 Geniş Aile

09:00 Kader Bağları

10:45 Kadın Dokunuşu

12:15 Rehber

13:30 Sende Yap

14:30 Sol Şerit

16:30 Çocuklar Duymasın

19:00 Kelime Oyunu

20:15 Muhteşem İkili

23:00 Kayıp Şehir


TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika Sinema Haberleri
06:49 12 Ekim 2019 Tv8 Yayın Akışı
06:49 12 Ekim 2019 Tv 2 Yayın Akışı
06:49 12 Ekim 2019 Trt1 Yayın Akışı
06:49 12 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı
06:49 12 Ekim 2019 Star Yayın Akışı
06:49 12 Ekim 2019 Show Yayın Akışı
06:49 12 Ekim 2019 Ntv Yayın Akışı
12.10.2019 08:07:55