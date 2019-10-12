12 Ekim 2019 Tv8 Yayın Akışı

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Seda Sayan İle Yemekteyiz
02:30 Gel Konuşalım
03:25 Gel Konuşalım
06:00 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Bir Baba Hindu
10:00 Masterchef Türkiye
12:00 Sinema
13:15 Seda Sayan İle Yemekteyiz
14:00 Masterchef Türkiye
19:00 Sinema
20:00 O Ses Türkiye