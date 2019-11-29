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12 evden hırsızlık yapan kuzenler tutuklandı

KAYSERI'de, 12 evden hırsızlık yaptığı belirlenen Baran E. ile amcasının kızı Nazan E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

29.11.2019 20:55 | Son Güncelleme: 29.11.2019 20:5512 evden hırsızlık yapan kuzenler tutuklandı

KAYSERI'de, 12 evden hırsızlık yaptığı belirlenen Baran E. ile amcasının kızı Nazan E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçesi Barsama Mahallesi ve bölgesindeki 12 evden elektronik malzeme hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını Baran E. ile amcasının kızı Nazan E.'nin yaptığını belirledi. İki şüpheli, evlerine yapılan operasyonla yakalandı. Ele geçirilen hırsızlık malzemelerine ise el konuldu. Gözaltına alınan Baran E. ve Nazan E., İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.



Sarımsaklı, Kocasinan, Güncel

Kaynak: DHA

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