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12 fabrika çalışanı zehirledikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

12 fabrika çalışanı zehirledikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldıKAYSERİ'de, iplik fabrikasında çalışan 12 işçi, akşam yemek yedikten sonra rahatsızlanınca, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

29.12.2019 23:34 | Son Güncelleme: 29.12.2019 23:36
12 fabrika çalışanı zehirledikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
KAYSERİ'de, iplik fabrikasında çalışan 12 işçi, akşam yemek yedikten sonra rahatsızlanınca, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 18'inci caddedeki iplik fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre akşam yedikleri yemekten rahatsızlanan fabrika işçileri karın ağrısı ve bulantı şikayeti üzerine fabrika yetkililerine verdi. İşçilerin yemekten zehirlendikleri şüphesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekiplerince, 5 fabrika işçisi Şehir Hastanesi'ne, diğer 7 kişi kentte diğer hastanelere kaldırıldı. İşçilerin polise verdiği bilgide yemekte yoğurtlu makarna, kıymalı patates ve mercimek çorbası yedikleri ortaya çıktı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
12 fabrika çalışanı zehirledikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kayseri, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA


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