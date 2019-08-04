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12 gecekondu cayır cayır yandı

Başkent'te otluk alanda başlayan ve çevredeki gecekondulara sıçrayan yangın sonucu 12 gecekondu küle döndü.

04.08.2019 16:22 12 gecekondu cayır cayır yandı
Başkent'te otluk alanda başlayan ve çevredeki gecekondulara sıçrayan yangın sonucu 12 gecekondu küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşların itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine intikal eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayın görgü şahitlerinden Muhtalip Kanderün, "Otların oradan tutuştu. Biz aşağıdan müdahale ettik. Evler boş oturan yok. İtfaiyeye yardım ettik" şeklinde konuştu. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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