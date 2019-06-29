29.06.2019 15:09
Haberler » 3. Sayfa » Haber

12 gün önce şarampole yuvarlanan otomobilde yangın çıktı

12 gün önce şarampole yuvarlanan otomobilde yangın çıktı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde uzun süre önce şarampole yuvarlanan ve yuvarlandığı yerden alınmayan araçta çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi.

Sakarya 'nın Serdivan ilçesinde uzun süre önce şarampole yuvarlanan ve yuvarlandığı yerden alınmayan araçta çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi.

Olay, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Esentepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 gün önce şarampole yuvarlanan ve yuvarlandığı yerden alınmayan araçta çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri zorlu arazi şartlarına rağmen araca ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Halat yardımıyla aracın düştüğü noktaya ulaşan ekipler, tüplerle alevleri söndürdü. Hurdaya dönen otomobilde kimsenin olmadığını tespit eden ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Kemalpaşa Mahallesi , Sakarya , Serdivan , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:53 Heybeliada'da yangın paniği
15:50 Yol verme kavgasında silahla bacağından vuruldu
15:49 19 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren şahıs yakalandı
15:43 Libya'daki muhalif Haftar grubu Türkiye'ye tehdit savurdu
15:41 Tekirdağ'da tuğla yüklü tır devrildi
15:41 Bisikleti ile duvara çarpan kız hayatını kaybetti
15:35 Heybeliada'da yangın paniği