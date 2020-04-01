Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

12 gün sonra evden çıktı, hayat kurtardı

12 gün sonra evden çıktı, hayat kurtardı Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sadece insanları değil hayvanların da yaşamını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

01.04.2020 11:37 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:38
12 gün sonra evden çıktı, hayat kurtardı
BURSA - Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sadece insanları değil hayvanların da yaşamını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Doğa da yardıma muhtaç hayvanlar ise bir elin kendilerine ulaşmasını bekliyor.
İnsanlık ölmemiş dedirten görüntüler Bursa 'da kaydedildi. Gezintiye çıkan vatandaş balıkçılar tarafından atılan oltaya takılan kuşu büyük uğraş verip kurtardı.
Olay geçen hafta Bursa'nın Nilüfer ilçesi Dağyenice Mahallesinde yaşandı. Hikmet Sungur isimli vatandaş, 12 gün evde kaldıktan sonra canı sıkıldı. Gerekli tedbirleri alıp, sosyal mesafe kuralına uyarak biraz hava almak doğa yürüyüşüne gitti. Yürüyüş için evinin yakınlarında bulunan sulama amaçlı kullanılan Dağyenice Göletine giden Sungur, yürüyüş yaptığı sırada göletin ortasında bulunan ağaca takılmış karabatak kuşunun çırpındığını gördü. Sungur, etrafta bulunan tahta parçalarından kürek yaparak kıyıdaki sandalla, kuşun yanına giderek gagasına takılan iğneyi çıkardı. İğneden kurtulan kuş özgürlüğe tekrar kanat çırparak uzaklaştı.
Sungur yüzünden yaralansa da, insanlık ölmemiş dedirten görüntüler cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
12 gün sonra evden çıktı, hayat kurtardı

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Yerel

Haberin Videosu :

12 gün sonra evden çıktı, hayat kurtardı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yerel ››12 gün sonra evden çıktı, hayat kurtardı - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

11:59: Dünyada Covid-19 | Beyaz Saray sağlık ekibi açıkladı: ABD'de 100 ila 200 bin kişi ölebilir - Haberler 11:59: Park halindeki otomobillere zarar verip kaçtılar - Haberler 11:57: 1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, raflar boş kaldı - Haberler 11:57: Soylu, İmamoğlu'nun 'komplo' iddialarına yanıt verdi: Akıl ziyanı bir iş - Haberler 11:57: İran'da sokağa çıkma yasağını delenlere Azrail kostümüyle koronavirüs uyarısı - Haberler 11:50: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi 11:49: AK Partili Göksu'dan dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na yanıt geldi - Haberler 10:47: Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi - Haberler 10:24: Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü - Haberler 10:20: Bodrum'da aç kalan domuzlar, ilçe merkezine indi - Haberler 10:18: Koronavirüse karşı köyün tek giriş kapısı, demir kapıyla kapatıldı - Haberler 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz