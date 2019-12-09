Vekiller eksiksiz katılım için uyarıldı! 12 gün sürecek bütçe görüşmeleri başlıyor

2020 yılı bütçesinin tümü üzerindeki görüşmeler bugün saat 12.00'de başlıyor. 12 gün sürecek görüşmeler için yoğun mesaide olacak vekilleri, partiler uyardı. Vekillerden eksiksiz katılım yapılması istendi.

ZİYARETÇİ DE ALINMAYACAK

Genel Kurul, bütçe görüşmeleri için cumartesi ve pazar günleri 12 gün aralıksız toplanacak. Milletvekillerinin daha rahat çalışması amacıyla bu sürede Meclis'e ziyaretçi alınmayacak.

Bugünkü açılış programında bütçeyi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Genel Kurul'a sunacak. Oktay'ın ardından parti grupları adına konuşmalar yapılacak.

KILIÇDAROĞLU KÜRSÜYE ÇIKACAK

Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli kürsüye çıkacak. AK Parti'den Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ile Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, MHP'den Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Levent Bülbül, İYİ Parti'den Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ile Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu partilerinin görüşlerini açıklayacak.

Gruplar adına konuşmalardan sonra hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay eleştirileri yanıtlayacak. Maraton, 20 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerindeki son konuşmalarla tamamlanacak.

PARTİLERDEN UYARI

Ak Parti, 12 gün sürecek bütçe görüşmelerinin aralıksız devam edeceğini belirterek milletvekillerinden resmi ve özel programlarını TBMM Genel Kurulu'nda olacak şekilde yapmalarını istedi. CHP Grup Başkanlığı, bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerin yapılacağı günlerde bütün milletvekillerinden Genel Kurul'da bulunmalarını istedi. MHP ve İYİ Parti de bütçe görüşmeleri boyunca milletvekillerinin programlarını Meclis'te olacak şekilde ayarlamalarını istedi.