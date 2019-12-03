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12. Hatay İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı açıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hatay Valiliği himayesinde düzenlenen 12. Hatay İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı açıldı.

03.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:1312. Hatay İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı açıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Valiliği himayesinde düzenlenen 12. Hatay İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı açıldı.
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, geleceği şekillendirecek mesleklerin değiştiğini söyledi.
Bu değişimin her ülke ve toplumda aynı biçimde ortaya çıkmadığını belirten Kaan, bu nedenle iyi planlama yapmak gerektiğini ifade etti.
Kaan, iyi bir yol haritasıyla gençleri bu doğrultuda yönlendirmenin, geleceğe güçlü yürümenin en önemli adımlarından olduğunu dile getirdi.
Üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına değinen Kaan, "Türkiye ekonomisi bir süredir uğradığı global şokların etkisini üzerinden atmaya ve dengelenme sürecine girmeye başladı. Yeniden büyüme trendini yakalaması ise elbette üretim ve ticaret planlamasını en iyi şekilde yapmaktan geçiyor." diye konuştu.
Piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 1'e yakın bir büyüme bandına geçildiğini söyleyen Kaan, şunları kaydetti:
"Ancak bu oran yılı büyüme serisiyle tamamlamamız için kafi değil. Elbette ikinci çeyrekle kıyaslandığında ve hatta geçen yılki şoklara verilen tepki anlamında ele aldığımızda bu rakamlar oldukça umut verici. Bunu söylerken Türkiye'nin geçmişine baktığımız zaman her 10 yılda bir darbe yaşadık. Özellikle yurt dışından çok ciddi, geçen seneki şoku hatırlarsanız, Türkiye'nin en büyük yaşadığı şoktur. Başka bir ülkenin başına gelse bunlar kaldırılacak yükler değildir."
Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi, katılımcılar stantları gezdi.
Fuarın açılışına İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve öğrenciler katıldı.
İki gün sürecek fuara 80 firma katılıyor.
Fuarda üniversite öğrencileri, firmaların insan kaynakları müdürleriyle doğrudan iş ve staj görüşmesi yapma imkanı bulacak.

Bora Füzesi, İskenderun, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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