12 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI YURDA DÖNÜYOR

08.15 İzlanda'ya 2-1 yenilen A Milli Futbol takımı yurda dönecek. Kafileye İstanbul Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlenecek (CANLI vermeyi planlamaktayız)

GALATASARAY

12: 00 Sarı-kırmızılı kulüpte Divan Üyelerine barbekü partisi düzenlecek (Florya)

13: 30 Kulübünün haziran ayı olağan divan kurulu toplantısı yapılacak. (Florya)

VOLEYBOL

Kadınlar Milletler Ligi

15: 00 Çin - Türkiye

Erkekler Altın Avrupa Ligi

16: 30 Türkiye - Belçika

ATLETİZM

Bosna Hersek'in Zenica kentinde düzenlenen Uluslararası Atletizm Yarışmaları başlayacak. Türkiye'yi bu şampiyonada Yiğitcan Hekimoğlu, Kayhan Özer, Muammer Demir, Yusuf Yalçınkaya, Berfe Sancak, Emel Şanlı Kırçın, Emre Dalkıran, Ayetullah Aslanhan ve İslam Taşçı temsil edecek.

Kaynak: DHA