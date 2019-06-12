12.06.2019 08:05
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12 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi

12 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI YURDA DÖNÜYOR08.15 İzlanda'ya 2-1 yenilen A Milli Futbol takımı yurda dönecek.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI YURDA DÖNÜYOR
08.15   İzlanda'ya 2-1 yenilen A Milli Futbol takımı yurda dönecek. Kafileye İstanbul Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlenecek (CANLI vermeyi planlamaktayız)

GALATASARAY
12: 00 Sarı-kırmızılı kulüpte Divan Üyelerine barbekü partisi düzenlecek (Florya) 
13: 30 Kulübünün haziran ayı olağan divan kurulu toplantısı yapılacak. (Florya) 

VOLEYBOL
Kadınlar Milletler Ligi
15: 00 Çin - Türkiye
Erkekler Altın Avrupa Ligi
16: 30 Türkiye - Belçika

ATLETİZM
Bosna Hersek'in Zenica kentinde düzenlenen Uluslararası Atletizm Yarışmaları başlayacak. Türkiye'yi bu şampiyonada Yiğitcan Hekimoğlu, Kayhan Özer, Muammer Demir, Yusuf Yalçınkaya, Berfe Sancak, Emel Şanlı Kırçın, Emre Dalkıran, Ayetullah Aslanhan ve İslam Taşçı temsil edecek.


Kaynak: DHA
Futbol, İzlanda, Spor

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