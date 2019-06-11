Kaynak: AA

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, çocuk işçiliğine karşı devlet ile halkın birlikte mücadele etmesi gerektiğini belirtti.Çiftçi, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye'nin, çocuk işçiliğine karşı uluslararası sözleşmeleri onayladığını ve gerekli yasal düzenlemeleri yaptığını vurguladı.Çocuk işçiliğinin, çocuğun zihinsel, bedensel, ruhsal ve genel olarak sosyal gelişimini olumsuz etkilediğini belirten Çiftçi, şöyle devam etti:"Çocuk işçiliği uluslararası ve ulusal çapta hala en önemli sorunların başında gelmektedir. Çocuklar çoğu zaman okula devam edememekte veya zorunlu eğitimlerini yarıda bırakmakta ve dolayısıyla, ileriki çalışma yaşamları için gerekli olan donanımdan yoksun kalmaktadır. Bu durum sadece çocuğun yetişkinlik yaşamını olumsuz yönde etkilemekle kalmayıp, ülkenin üretkenlik düzeyini de düşürmektedir. Çocukların özellikle zor koşullar altında uzun süreli çalıştırılması ruhsal ve bedensel sağlıklarını olumsuz yönde etkilemekte, uzun vadede bu çocukların üretken bireyler yerine yardıma ve desteğe muhtaç kişilere dönüşmelerine neden olmaktadır. Dolayısıyla, bugün ucuz işgücü olarak görülen çocuk emeği, uzun vadede ülke için çok pahalı bir emek haline dönüşmektedir."Türkiye'de çocuk işçiliğini önlemek amacıyla gerekli yasal düzenlemelerin mevcut olduğunu, yasal olmayan yollarla çalıştırılan veya dilendirilen çocuklara yönelik emniyet müdürlükleri, zabıta, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerinin mobil ekiplerince çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:"Vatandaşın dini ve manevi duygularını istismar ederek cadde, sokak ve cami önlerinde dilendirilen çocuklara rastlanabilmektedir. Çocukların bu şekilde dilendirilmesi ve sokakta çalıştırılması onları istismara açık hale getirmektedir. Aynı zamanda bu konu ile ilgili tüm kamu kurum, kuruluşları ve halkımızın mücadele etme sorumluluğu bulunmaktadır, dilenen ve sokakta çalışan çocuklara herhangi birşekilde para vermek, yardım etmek onları sokağa mahkum etmekle, onlara iyilik yerine kötülük yapmaktayız. Çocuk işçiliği ve dilenciliğin bitirilmesi konusunda ülkemizde kararlı adımlar atılmaktadır.Vatandaşlarımızın yasal olmayan bir şekilde çalıştırılan ya da dilendirilen çocuklarla karşılaştıklarında polis 155, zabıta 153 numaralarından ihbarda bulunmaları önem arz etmektedir."