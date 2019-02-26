12 İlde 'Joker' Operasyonu: 54 Gözaltı

ADIYAMAN merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda başkalarının yerine ehliyet sınavına girdikleri belirlenen ve polisin 'joker' adını verdiği 54 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli ise aranıyor.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyet sınavlarına başkalarının yerine giren kişiler olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polisin 6 ay süren teknik ve fiziki takibi sonunda başkalarının yerine sınava girdiği belirlenen 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, 'joker' adını verdiği şüphelilere yönelik Adıyaman
ile İstanbul
, Ankara
, Konya
, Mersin
, Şanlıurfa
, Balıkesir
, Gaziantep
, Malatya
, Antalya
, Bursa
ve Manisa
'da 58 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 54 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda sahte nüfus cüzdanları, 1 kuru sıkı tabanca ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, haklarında gözaltı kararı olan ve adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - Adıyaman
Adıyaman, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA