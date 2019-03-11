12 İli Kapsayan Anketten Dikkat Çeken Sonuçlar Çıktı

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Piar Araştırma Şirketi "İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi" yerel seçim anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

1-6 MART TARİHLERİ ARASINDA YAPILDI

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Piar Araştırma Şirketi "İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi" yerel seçim anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 1 Mart-6 Mart tarihleri arasında yapılan ankette İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Ankara, Eskişehir, Konya, Malatya, Kars, Kayseri, Erzurum, Gaziantep, Van, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illerinden toplan 8260 katılımcı ile görüşüldü. Araştırmanın hata payı yüzde 2,2 olarak hesaplandı.

ANKARA'DA MANSUR YAVAŞ ÖNDE

Piar Araştırma şirketinin yayımladığı anket, merakla beklenen Ankara seçimlerinde CHP ve İYİ Parti'nin Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş'ın yüzde 54,1'le, Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki'nin 9 puan önünde olduğunu ortaya koydu.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN İPİ GÖĞÜSLÜYOR

Eskişehir'de ise Millet İttifakı'nın adayı Yılmaz Büyükerşen yüzde 57.2 ile yarışı önde götürürken, Cumhur İttifakı adayı Burhan Sakallı ise ise yüzde 41 ile onu geriden izliyor.

5 İLDE CUMHUR İTTİFAKI AÇIK ARA ÖNDE

2004 yerel seçimlerinden bu yana AK Parti'nin hep kazandığı bu illerde Cumhur İttifakı adayları yarışı açık ara önde götürüyor.

KONYA

Cumhur İttifakı adayı Uğur İbrahim Altay: Yüzde 65.7

Millet İttifakı adayı Oğuz Şimşek: Yüzde 23.1

Saadet Partisi adayı H. Hüseyin Uyar: Yüzde 11.2

ERZURUM

Cumhur İttifakı adayı Mehmet Sekmen: Yüzde 72.4

İYİ Parti'li aday Mahmut Uykusuz: Yüzde 15.1

CHP'li aday Mehmet Şimşek: Yüzde 8

KAYSERİ

Cumhur İttifakı adayı Memduh Büyükkılıç: Yüzde 66.2

Millet İttifakı adayı Dursun Ataş: Yüzde 30.1

GAZİANTEP

Cumhur İttifakı adayı Fatma Şahin: Yüzde 46.1

DSP'li aday Celal Doğan: Yüzde 35.4

Millet İttifakı adayı Ejder Demir: Yüzde 14.2

MALATYA

Cumhur İttifakı adayı Selahattin Gürkan: Yüzde 62.3

Millet İttifakı adayı Soner Gökçe: Yüzde 30.5

KARS'TA KIRAN KIRANA YARIŞ

Piar'ın son rakamlarına göre Diyarbakır, Mardin ve Van'da HDP adayları ittifaklara rağmen açık ara öndeler. Ancak Kars'ta HDP ile Cumhur İttifakı ve CHP arasındaki puan farkı küçük, Piar'a göre bu ilde sürpriz yaşanabilir.

DİYARBAKIR

HDP'li adayı Adnan Selçuk Mızraklı ve Hülya Alökmen Uyanık: Yüzde 63.5

Cumhur İttifakı adayı Cumali Atila: Yüzde 28.9

MARDİN

HDP'li adaylar Ahmet Türk ve Figen Altındağ: Yüzde 57.2

Cumhur İttifakı adayı Mehmet Vecdi Kahraman: Yüzde 35

VAN

HDP'li adaylar Bedia Özgökçe Ertan ve Mustafa Avcı: Yüzde 58.3

Cumhur İttifakı adayı Necdet Takva: Yüzde 34.5

KARS

HDP'li adaylar Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca: Yüzde 28.2

Cumhur İttifakı adayı Çetin Nazik: Yüzde 25

CHP'li aday Taner Toraman: Yüzde 19.1

İYİ Parti'li aday Settar Kaya: Yüzde 12.6

DSP'li aday Naif Alibeyoğlu: Yüzde 10.8

SAADET PARTİSİ ŞANLIURFA İLE BÜYÜKŞEHİR KAZANABİLİR

Şanlıurfa'da Saadet Partisi'nin adayı Sabahattin Cevheri, yüzde 50.8 oy oranı ile birinci sırada yer alıyor. Ancak onu yüzde 49 oranla Cumhur İttifakı adayı Zeynel Abidin Beyazgül takip ediyor. Gelecek yerel seçimler Şanlıurfa, SP'nin en çok umut bağladığı belediyelerden biri olarak görülüyor.