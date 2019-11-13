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12 ineği çalıp kayıplara karıştılar

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Gümüştaş köyünde 12 inek çalındı.

13.11.2019 14:06 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:1112 ineği çalıp kayıplara karıştılar
'ın ilçesine bağlı Gümüştaş köyünde 12 inek çalındı. Hırsızlar, çaldıkları ineklerle birlikte kayıplara karıştı.

Olay, Çınar ilçesine bağlı Gümüştaş köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Heybet Doğan isimli köylüye ait 12 inek, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Dün akşam saatlerinde meydana gelen olay sonrası durumun farkına varan Doğan, jandarmaya verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından şahısların bulunması için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Çınar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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