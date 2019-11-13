12 Kasım 2019 Haberleri

Gülse Birsel, Jet Sosyete'nin yeni sürprizini sosyal medya hesabından açıkladı Irak Başbakanı 319 kişinin öldüğü gösterilerde gerçek mermi kullanıldığını itiraf etti Ölen eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin önüne 'ailesi adına' çiçek bırakıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Washington'a indi ABD destekli ordu tarafından istifa ettirilen Morales, Meksika'ya iniş yaptı BDDK'nın bazı yetkilerini Merkez Bankası'na devreden kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı İsrail'de çarpıcı Türkiye anketi: Katılımcıların yüzde 53'ü Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesini istiyor Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı terörist için ABD ile görüşmeler sürüyor Genç kız 5'inci kattan atladı! Hayati tehlikesi devam ediyor Motosikletli maganda terör estirdi! 'Dur' ihtarına uymadı, motosikleti polisin üzerine sürdü Hadise'nin cesur paylaşımı sosyal medyada olay oldu! Binlerce beğeni aldı Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı Donald Trump: DEAŞ'ın yeni liderinin yerini biliyoruz 'Ben bir şeytanın eline düştüm' notuyla intihar etti! Amcasının oğlu yeniden yargılanacak Esper: Türkiye hem S-400'lere sahip olup hem de F-35'lerle devam edemez Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, ayrılık iddialarına yanıt verdi: Her şey yolunda Kıskançlık krizine giren koca pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşme saati belli oldu Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız Trump-Erdoğan zirvesi öncesi büyük skandal! ABD'li komutanla YPG'li terörist aynı karede Norm Ender'in 'Mekanın Sahibi' şarkısı Spotify'a geri döndü 'Nusr-Et'in sahipleri hisse satışı için görüşmeler yapıyor' iddiası Tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı Ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının eşi konuştu: 15 gün önce intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş istifa etti Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, DNA örneği alınması için savcılığa başvurdu Bileziklerini bozdurup, cenazesine katıldı! Kayıp kadının katil zanlısı komşusu çıktı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine yanıt: Bir dakikalık kısa filme tahammül edemeyen kesimler var 34 hamile çocuk davasında doktor 'Adnan Hoca'cı çıktı! Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomimiz aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlara karşı hukuki süreç başlatıldı Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı Tarlayı süren çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait erzak küpünü gün yüzüne çıkardı Çin'de öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu sınıfa kimyasal madde ile saldırı: 55 yaralı İstanbul'a korkutan hava kirliliği uyarısı: Eyüpsultan, Ataşehir ve Kartal'da yaşayanlar dikkat Sakat olan Falcao paylaşım yaptı! İdmanlara başladı Bitcoin Safiye'den sonra Bitcoin Kürşat! Benzer yöntemle milyonluk vurgun yaptı Çöken duvarın enkazı altında kalan 3 yaşındaki Damla hayatını kaybetti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan su zammı açıklaması: Koşullara göre hareket etmek zorundayız