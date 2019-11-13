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12 Kasım 2019 Haberleri

12 Kasım 2019 Manşet Haberleri.

13.11.2019 00:18 | Son Güncelleme: 13.11.2019 00:1812 Kasım 2019 Haberleri

Ekrem İmamoğlu, Merkez Bankası, Antalyaspor, Meksika, Genel

Son Dakika genel Haberleri
00:18 12 Kasım 2019 Haberleri
00:11 Bursalı memurlar Cumhurbaşkanı'na mektup gönderdi
23:04 Erzurum'da ayı saldırısı...Ayının saldırdığı çobanın hayatını köpekleri kurtardı
22:55 Bayrampaşa'da "Mevlid-i Nebi Haftası" kapsamında konferans düzenlendi
22:13 Genç mühendislerin tasarladığı sanal gerçeklik gözlüğü eğlendirerek öğretiyor
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:25 "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 01:09:37