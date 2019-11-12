12 Kasım 2019 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Özgürlük Savaşçısı

02:30 Aşk Ağlatır

04:45 Kuaförüm Sensin

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Salako

21:45 41. Gün

23:45 41. Gün