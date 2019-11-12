12 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
01:55 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Çeyrek Final Karş.
01:55 İtalya - Brezilya
02:45 Süper Lig Özetler
03:00 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Çeyrek Final Karş.
03:00 İtalya - Brezilya
04:00 90'dan Sonra
05:30 İngiltere Premier Lig Özetler
06:00 Almanya Bundesliga Özetler
06:20 Süper Lig Özetler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:15 Bundesliga
13:00 Spor Bülteni
13:30 Süper Lig Özetler
13:45 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Grup Çeyrek Final Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:20 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Çeyrek Final Karş. Özetle
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:05 Avrupa Yolunda
17:30 Spor Akşamı
18:05 Süper Lig Goller
18:15 İngiltere Premier Lig Goller
18:30 Spor Merkezi
19:30 Hedef Süper Lig
21:00 Aktüel Futbol
23:00 Almanya'dan Futbol