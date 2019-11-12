12 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

01:55 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Çeyrek Final Karş.

01:55 İtalya - Brezilya

02:45 Süper Lig Özetler

03:00 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Çeyrek Final Karş.

03:00 İtalya - Brezilya

04:00 90'dan Sonra

05:30 İngiltere Premier Lig Özetler

06:00 Almanya Bundesliga Özetler

06:20 Süper Lig Özetler

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:15 Bundesliga

13:00 Spor Bülteni

13:30 Süper Lig Özetler

13:45 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Grup Çeyrek Final Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

15:20 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Çeyrek Final Karş. Özetle

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:05 Avrupa Yolunda

17:30 Spor Akşamı

18:05 Süper Lig Goller

18:15 İngiltere Premier Lig Goller

18:30 Spor Merkezi

19:30 Hedef Süper Lig

21:00 Aktüel Futbol

23:00 Almanya'dan Futbol