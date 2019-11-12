12 Kasım 2019 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
02:05 Şampiyon
04:25 Aileler Yarışıyor
06:00 Seksenler
07:05 İncir Ağacı
08:15 Kalk Gidelim
11:35 1'de Bugün
11:45 İmparatoriçe Ki
13:00 Aileler Yarışıyor
15:00 1'de Bugün
15:10 İncir Ağacı
17:00 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Elimi Bırakma