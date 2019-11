12 Kasım Düzce Depremi'nin 20. yıl dönümü

12 Kasım Düzce Depremi'nin 20. yılı dolayısıyla Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, birer mesaj yayımladı.Vali Dağlı, mesajında, Düzce'nin 17 Ağustos 1999'da ve 12 Kasım 1999'da meydana gelen iki büyük depremi yaşadığını belirtti.17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve başta Gölyaka ilçesi olmak üzere tüm ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki Doğu Marmara Depremi ve 12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki Düzce Depremi'nde, 980 vatandaşın hayatını kaybettiğini ifaden eden Dağlı, şunları kaydetti:"Düzce ilimiz 1. derece deprem kuşağı üzerindedir. Bu gerçeği göz önünde bulundurarak yasal, idari ve uygulamaya dönük kararlara ve tedbirlere uymak, önümüzdeki süreçte yaşanabilecek depremlerde sorun yaşanmaması için hayati önem arz etmektedir. Herkesin, geçmişteki acı tecrübeleri unutmadan, üzerine düşeni yerine getirmesi, yaşanan bu acılardan ders çıkarması, depreme karşı hazırlıklı bir toplum haline gelebilmek için daha hızlı hareket etmesi zorunludur. Afetler oluşmadan önce gerekli tedbirlerin alınması elzemdir. 'Deprem Öldürmez Bina Öldürür' sözünü asla unutmamamız gerekir. 12 Kasım Düzce Depremi'nin yıl dönümünde, güzel ilimizin ve tüm ülkemizin bir daha böyle afetlerle karşılaşmamasını temenni ediyor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum."Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de 12 Kasım Düzce Depremi'nin kent için dönüm noktası olduğunu ifade etti.Düzce'nin bir deprem bölgesi olduğunu vurgulayan Özlü, "12 Kasım 1999 yılında meydana gelen ve il genelinde büyük bir yıkıma sebep olan, yaklaşık 710 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 2 bin 500'den fazla yaralı kardeşimize ulaştığımız bu doğal afet hepimiz için büyük bir acı ve ders oldu. Bugün o büyük acının üzerinden 20 yıl geçti, o gün doğan çocuklar bugünün gençleri oldu. Her yıl daha farkında olarak, deprem bilincimizi artırmaya devam ediyoruz. Düzce'nin bir deprem bölgesi olduğunu unutmuyoruz, kentleşme biçimimizi buna göre dizayn etmeye özen gösteriyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi deprem değil, hatalı yapılaşma ve plansız kentleşme bizim için tehlike oluşturur. Düzce'mizin şehirleşmesinde bu hususları göz önünde bulundurmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Rabbim bizleri böyle büyük acılarla sınamasın." ifadesini kullandı.DÜ Rektörü Nigar Demircan Çakar ise Düzce'nin meydana gelen depremle tarihinin en acı felaketlerden birisini yaşadığını ifade etti.Çakar, mesajında şu ifadeleri kullandı:"Ülkemizin büyük bir bölümünün üçüncü jeolojik zamanda oluşmasının bir sonucu olarak, bu tür tektonik olayların yaşanması bilimsel bir gerçekliktir. Bu gerçeklikten yola çıkarak biz de 'Deprem öldürmez, bina öldürür' anlayışıyla üniversite olarak depremin etkilerini en aza indirmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu kapsamda üniversitemizde "Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi" kurulmuş ve her yıl gerçekleştirilen 'Düzce Deprem Çalıştayları' ile şehrimizde deprem bilincinin oluşmasına ve deprem bilgisinin güncel tutulmasına önemli katkılar sağlanmıştır. Depreme karşı en önemli tedbirin depreme dayanıklı binalar inşa etmek ve deprem bilinciyle yaşam kültürünü her nesile aktarmak olduğunu vurguluyor, ülkemizde yaşanan depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz."