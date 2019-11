12 Kasım Düzce Depremi'nin 20. yıl dönümü

12 Kasım Düzce Depremi'nin 20. yılı dolayısıyla Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mesaj yayımladı.Özcan, mesajında, Bolu'da 48 vatandaşın hayatını kaybetmesine, 353 vatandaşın da yaralanmasına neden olan bu felaketin büyük acılarla hatırlanacak ve asla hafızalardan silinmeyecek kara bir tarih olduğunu belirtti.Yaşanılan acıların aynı tazelikle hissedildiği bu felaketin izlerinin ilk günkü gibi kalplerde hissedildiğini ifade eden Özcan, şunları kaydetti:"Türkiye bir deprem ülkesidir. Türk milleti olarak bizler, edindiğimiz acı tecrübelerle her zaman depreme hazırlıklı olmalıyız. Bu büyük kayıpların yaşanmaması için gerekli önlemleri almak ve depreme dayanıklı binalar inşa etmek hepimizin öncelikli ve asli görevidir. Bolu Belediyesi olarak bizler de bundan sonraki süreçte üzerimize düşen her türlü çalışmayı yapacak, bu konuda atılacak her türlü adımın da en büyük destekçisi ve takipçisi olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Kasım 1999 yılında meydana gelen depremde hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyor, büyük Türk milletinin de bir daha böyle acılar yaşamamasını temenni ediyorum."