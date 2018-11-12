12 Kasım 2018 Pazartesi 10:16



12 Kasım 2018 Pazartesi 10:16

TMMOB'a bağlı Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Can Ayday, jeoloji ve jeoteknik çalışmaların sonuçlarının önemsenmemesi durumunda doğanın acımasız yüzüyle tekrar, bu kez Eskişehir'de karşılaşılabileceğini söyledi.Ayday, 12 Kasım Düzce depreminin 19. yılı dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, 19 yıl önce yaşanan Düzce depreminin 710 kişinin öldüğü, 2 bin 679 kişinin yaralandığı ve yine binlerce evin yıkıldığı bir doğal afet olarak tarihe geçtiğini anımsattı. Ülkenin konum itibarıyla aktif tektonik bölgede olduğuna işaret eden Ayday, şöyle konuştu:"Marmara depreminin ardından, 87 gün sonra yaşanan bu Düzce depremi bunun en güzel belgesidir. 30 saniye süren bu depremin merkezi Düzce ve Kaynaşlı olmuştur. Düzce yerleşim yerini etkileyen deprem Eskişehir'de de hissedilmiştir.Düzce yerleşim yerinin genellikle alüvyon bir zemin üzerinde bulunması, yeraltı su seviyesinin yüzeye çok yakın olması bu depremin zararını artırmıştır.Düzce için belirttiğimiz jeolojik durum Eskişehir yerleşim yeri ve civarı için aynıdır. 1999 Düzce depreminin zararlarının artmasında büyük etken olan jeolojik koşullar maalesef Eskişehir için de geçerlidir."Ayday, sık aralıklarla ülkede yaşanan depremler ve sonucunda ortaya çıkan maddi ve manevi kayıpların yaşanmaması için zararları azaltma yönünde yapılan araştırmalara önem verilmesinin önemine dikkati çekerek, "Jeoloji ve jeoteknik çalışmaların sonuçlarının önemsenmemesi durumunda doğanın acımasız yüzüyle tekrar, bu kez içinde yaşadığımız Eskişehir'de karşılaşabileceğimizi unutmamamız gerektiğini bir kez daha hatırlatırız." değerlendirmesinde bulundu.