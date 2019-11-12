12 Kasım Salı DHA Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI İZLANDA MAÇI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDECEK
18.00 A Milli Takım İzlanda maçı hazırlıklarına ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilecek olan idman ile devam edecek
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlılar günü izinli geçirecek
TRABZONSPOR
Bordo-mavili takım günü izinli geçirecek
BASKETBOL
10.00 A Milli Kadın Basketbol Takımı, basınla bir araya gelecek
TÜRKİYE SPOR TURİZMİ ÇALIŞTAYI
09: 30 Gençlik ve Spor
Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı" Antalya'da sürüyor
- 7DAYS EUROCUP
20.00 Tofaş - Partizan
22.45 Nanterre 92 - Darüşşafaka Tekfen
FIBA Şampiyonlar Ligi
20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta - Falco Szombathely
20.00 Rasta Vechta - TEKSÜT Bandırma
VOLEYBOL
Vestel Venus Sultanlar Ligi
16.00 PTT - Eczacıbaşı VitrA
16.00 Atlasglobal Yeşilyurt - Beşiktaş
18.00 VakıfBank - Karayolları
18.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Nilüfer Belediyespor
19.00 Türk Hava Yolları - Galatasaray HDI Sigorta