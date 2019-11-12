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12 Kasım Salı DHA Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI İZLANDA MAÇI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDECEK18.00 A Milli Takım İzlanda maçı hazırlıklarına ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilecek olan idman ile devam edecekFENERBAHÇESarı-lacivertliler, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına...

12.11.2019 09:33 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:3312 Kasım Salı DHA Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI İZLANDA MAÇI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDECEK

18.00 A Milli Takım maçı hazırlıklarına ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilecek olan idman ile devam edecek

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılar günü izinli geçirecek

TRABZONSPOR

Bordo-mavili takım günü izinli geçirecek

BASKETBOL

10.00 A Milli Kadın Basketbol Takımı, basınla bir araya gelecek

TÜRKİYE SPOR TURİZMİ ÇALIŞTAYI

09: 30 Gençlik ve Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı" Antalya'da sürüyor

- 7DAYS EUROCUP

20.00 Tofaş - Partizan

22.45 Nanterre 92 - Darüşşafaka Tekfen

FIBA Şampiyonlar Ligi

20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta - Falco Szombathely

20.00 Rasta Vechta - TEKSÜT Bandırma

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

16.00 PTT - Eczacıbaşı VitrA

16.00 Atlasglobal Yeşilyurt - Beşiktaş

18.00 VakıfBank - Karayolları

18.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Nilüfer Belediyespor

19.00 Türk Hava Yolları - Galatasaray HDI Sigorta



Batı Çalışma Grubu, İzlanda, Futbol, Spor

Kaynak: DHA

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