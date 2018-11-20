12 Kilometre İp Ve 8 Bin Çiviyle Binbir Gece Büyüsü

Salaud'un İzmirli 6 üniversite öğrencisiyle 12 kilometre ip ve 8 bin çivi kullanarak gerçekleştirdiği "Binbir Gece" enstalasyonu, özel olarak siyah ışıkla aydınlatılan salonda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.Ziyaretçilerin beğenisini kazanan sergi 31 Ocak 2019'a kadar uzatıldı.

Binbir Gece enstalasyonu için restoran La Cigale'de düzenlenen tanıtım toplantısına, Sanatçı Julien Salaud, Fransa İzmir Fahri Konsolosu Zeliha Toprak ve İzmir Fransız Kültür Merkezi Müdürü Caroline David ile çok sayıda basın mensubu katıldı. İzmir Fransız Kültür Merkezi Müdürü David, 4 yıl önce bünyelerindeki sergi salonunu, sıradışı sergilere ev sahipliği yapan "enstalasyon - yerleştirme sanatı" merkezi haline getirdiklerini hatırlattı. "Binbir Gece" enstalasyonun da yine bu salonda yer aldığını belirten David, sanatçı Julien Salaud'un eserini oluştururken Ege Bölgesi ve İzmir'i çok iyi tanıyan Fransız oryantalist Antoine Galland tarafından 1704 yılında Fransızca'ya çevrilerek tüm dünyaya yayılan Binbir Gece Masalları'ndan ilham aldığını söyledi. David "Kendisi eserlerinde uzun süredir hayvan figürlerini kullanıyor. Enstalasyon çalışmasında da, masalda yer alan sembolik hayvanların yanı sıra Ege coğrafyasına ait düş dünyasındaki hayvan sembollerinden esinlendi" dedi.

ÖZEL SALON

Sanatçı Salaud'un eseri için iki hafta boyunca İzmirli 6 üniversite öğrencisiyle beraber çalışmasının Fransız Kültür Merkezi'nin önem verdiği kültür alışverişinin bir örneği olduğunu söyleyen David, şöyle devam etti:

"Sanatçımız, sergi salonumuzun 3 duvarında 12 kilometre ip ve 8 bin çiviyle masalsı bir dünyayı gözler önüne serdi. Eserin görülebilmesi için salonu karartıp özel bir ışıklandırma sistemi kullandık. Enstalasyonda, seçilen masaldaki hayvanlar; akrep, kurt, yılan, horoz ve aslan yer alıyor ve yorumlanıyor"

İZMİR VE FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİ

İzmir Fransız Kültür Merkezi'nin hizmet verdiği 1955 yılından bugüne yaratıcı ve düşünsel çalışmalara ağırlık verdiğini, kültürel etkinliklere destek olduğunu, Fransa ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunduğunu söyleyen David, "Fransız Kültür Merkezi olarak, İzmir'de yarım asırdan fazla süredir yer almaktan mutluluk duyuyoruz. İzmir bir kültür ve sanat şehri. Biz de iki ülke arasındaki kültür alışverişini destekleyen yerli ve yabancı etkinlikler ile şehrin kültürel hayatına katkıda bulunuyoruz. İzmir Fransız Kültür Merkezi İzmir'de referans oluşturan ve tarihi bir kültür merkezidir" dedi. David, İzmir'de çağdaş sanat alanında yenilikçi bir çalışma yaptıklarını Salaud'un eserinin de bu kapsamda olduğunu belirterek "Sergi salonumuzu, çağdaş sergilere ve enstalasyonlara ayırdık" diye konuştu.

MASALLAR ARASI YOLCULUK

Fransa İzmir Fahri Konsolosu Zeliha Toprak da, Arkas Sanat Merkezi'nin de eş zamanlı olarak aynı ismi taşıyan "1001 Gece" sergisine ev sahipliği yaptığını, İzmir Fransız Kültür Merkezi'nin de aynı temada muhteşem bir enstalasyonla damga vurduğunu ifade ederek, "Enstalasyon ve sergi birbirini tamamlayan iki sanat çalışmasıdır. Enstalasyonu gördüyseniz yolun karşısına geçip sergiyi ziyaret edin. Eğer sergiyi gezdiyseniz enstalasyonu kaçırmayın. Böylece masallar arasında büyülü bir yolculuğa çıkacaksınız" dedi.

İZMİR, BİR MASAL ŞEHRİ

Fransız sanatçı Julien Salaud ise İzmir'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Fransız sanatının yükselen yıldızı olarak tanımlanan Salaud, eseri oluştururken ilhamını Binbir Gece Masalları ile Ege coğrafyasından aldığını belirterek "Fransız oryantalist Antoine Galland da İzmir ve Ege Bölgesi'ni yakından tanıyordu. Bu sebeple masaldan ilham alan eseri İzmir'de gerçekleştirmek anlamlı. İzmirli öğrencilerle birlikte çalışarak destansı ve esrarengiz bir mağara ortamı oluşturduk. Nesilden nesile aktarılan ve dünya kültüründe yer alan bu masalların hayal dünyasını beraber paylaşmış olduk" dedi.