12 Kasım 2018, 11:35
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12 Maçta 16 Gol!

12 Maçta 16 Gol!

Beşiktaş bu sezon Spor Toto Süper Lig’de oynadığı 12 maçın 11’inde kalesini kapatamadı.



Beşiktaş bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 12 maçın 11'inde kalesini kapatamadı. Kartal sadece evinde 2-0 kazandığı Kayserispor karşılaşmasında rakibine gol şansı tanımazken, ligde yenilen gol sayısı dün akşam 16'ya çıktı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda oynadığı 4 karşılaşmada 8 gole engel olamayan siyah-beyazlı takım kalesinde toplam 24 gol gördü. Bu arada Ricardo Quaresma maç sonrası takım arkadaşlarını toplayarak taraftara götürmek isterken, tribünlerden ıslıklar yükseldi. Siyah-beyazlılar sadece Güven Yalçın'a destek verdi.

Sivas ilk kez

Kartal'ı Vodafone Park'ta 2-1 mağlup etmeyi başaran Demir Grup Sivasspor bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı. Kırmızı-beyazlı takım daha önce rakip sahada oynadığı 5 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik alırken, galibiyet yüzü görememişti.

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Kartal,Beşiktaş

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