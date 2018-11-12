12 Maçta 16 Gol!

Beşiktaş
bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 12 maçın 11'inde kalesini kapatamadı. Kartal
sadece evinde 2-0 kazandığı Kayserispor
karşılaşmasında rakibine gol şansı tanımazken, ligde yenilen gol sayısı dün akşam 16'ya çıktı.
UEFA Avrupa
Ligi I Grubu'nda oynadığı 4 karşılaşmada 8 gole engel olamayan siyah-beyazlı takım kalesinde toplam 24 gol gördü. Bu arada Ricardo Quaresma
maç sonrası takım arkadaşlarını toplayarak taraftara götürmek isterken, tribünlerden ıslıklar yükseldi. Siyah-beyazlılar sadece Güven Yalçın'a destek verdi. Sivas
ilk kez
Kartal'ı Vodafone Park
'ta 2-1 mağlup etmeyi başaran Demir Grup Sivasspor
bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı. Kırmızı-beyazlı takım daha önce rakip sahada oynadığı 5 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik alırken, galibiyet yüzü görememişti.
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Kartal,Beşiktaş
12 Kasım 2018 Pazartesi 11:35