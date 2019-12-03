12 mango ağacı 45 bin lira kazandırdı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, 7 yıl önce muz bahçesi içerisine deneme amaçlı mango fidanı dikimi yapan Hamdi Tekin, bu yıl hasadını yaptığı 12 ağaçtan 2 bin mango meyve elde edip, 45 bin lira gelir sağladı. Tekin, "Bu mango altın yumurtlayan bir meyve. Bunun değerini çiftçiler olarak bilelim" dedi.

Gazipaşa merkeze yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Zeytinada Mahallesi'nde 10 dekar açık alanda muz üreticiliği yapan Hamdi Tekin, 7 yıl önce muz bahçesinin içerisine 12 mango fidanı dikti. 3 yıl içerisinde mango hasadına başlayan Tekin, ilk yıllarda 30 meyve elde etti. Hamdi Tekin'in ağaçları büyüdükçe verdiği meyve sayısı da arttı. Tekin, bu yıl 12 mango ağacından, 500 gram ile 1 kilo 650 gram arası değişen ağırlıkta 2 bin meyve hasadı yaptı. Mangoları, kilosu 40 liradan toptan satan Hamdi Tekin, 12 mango ağacından yaklaşık 45 bin lira gelir elde etti.

'ÇOK GÜZEL BİR GELİR KAYNAĞI'

Muz ve mango üreticisi Hamdi Tekin, "Muz üreticisiyim. 10 dekar muz bahçem var. Ek gelir kaynağı olarak 7 yıl önce mango üretimine geçtik. Ağaç, Akdeniz Bölgesi'ni sevdi. İklimini tutturduk. Ben çiftçi arkadaşlara bu meyveyi ekmesini tavsiye ediyorum. Çok güzel bir gelir kaynağı. Yöremizde gelecek nesle bırakacağımız bir miras. Muz bahçemde muzların arasına ektim. Mango, fidanken dolu ve rüzgardan etkilenmeyeceğini düşünerek ektim. Ağaç geliştikçe, muzu iptal edebiliriz. Çünkü aradığımızı bulduk. Gelir kaynağı olarak yüksek bir potansiyeli var. Üreticilerin dikmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

'12 AĞAÇTAN TOPLAM 45 BİN LİRA KAZANDIM'

Mangonun kilo fiyatının muzdan katbekat fazla olduğunu vurgulayan Hamdi Tekin, "Muzun kilosu 4 lira, mangonun kilosu 40 lira. Arada büyük fark var. Bunu değerlendirmemiz lazım. Tarım ve Orman Bakanlığımızdan özellikle destek bekliyoruz. Çiftçiler için, mangonun çoğalması için. Bir ağaçtan 4 bin lira para kazandım. 12 ağaçtan toplam 45 bin lira kazandım. Bu yıl geçtikçe artış daha yüksek seviyelere varıyor. Yıl seçmiyor. Her yıl ağaç geliştikçe meyve sayısı da çoğalıyor. Bu mango altın yumurtlayan bir ağaç. Bunun değerini bilelim çiftçiler olarak. Bu ağaçlarımızdan hasat zamanı 2 bin mango meyvesi aldım. Kilosunu 40 liradan sattım. 45 bin lira gelir elde ettik. Çok güzel bir gelir kaynağı. Mango ağaçları 10 yaşına geldiği zaman 90 bin lira ile 100 bin lira arasında bir gelir bekliyorum. Ağaçlarımda 500 gramla 1 kilo 650 gram arasında meyvelerim oldu. Ben üretici olarak kilosunu 40 liradan sattım tezgahta tanesi 50 liradan satıldı" diye konuştu.

Diğer yandan, Gazipaşa'da 25 bin dekar arazide başta muz, avokado, ejder meyvesi ve mango gibi 30'a yakın tropikal meyve üretimi yapılıyor.