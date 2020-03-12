Menü
Haberler ›› TV ››12 Mart 2020 Eurosport Yayın Akışı - Haberler

12 Mart 2020 Eurosport Yayın Akışı

12 Mart 2020 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

12.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 12.03.2020 06:45
12 Mart 2020 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Haberler

00:10 Serbest Kayak

00:20 Kayaklı Koşu

01:15 Bisiklet

02:00 Bisiklet

03:00 Kayakla Atlama

03:00 Olimpiyat Oyunları

04:00 Olimpiyat Oyunları

05:00 Kayakla Atlama

05:00 Alp Disiplini

06:00 Alp Disiplini

06:00 Bisiklet

07:00 Bisiklet

08:00 Biatlon

08:00 Serbest Kayak

08:30 Alp Disiplini

09:30 Kayaklı Koşu

10:30 Biatlon

10:35 Kayakla Atlama

11:20 Biatlon

11:50 Kayakla Atlama

12:00 Bisiklet

13:00 Olimpiyat Oyunları

13:00 Bisiklet

14:00 Bisiklet

14:00 Olimpiyat Oyunları

15:00 Kayakla Atlama

15:00 Biatlon

16:00 Bisiklet

16:50 Biatlon

17:20 Biatlon

18:30 Kayakla Atlama

19:25 Kayakla Atlama

20:45 Haberler

20:45 Alp Disiplini

20:50 Bisiklet

21:50 Biatlon

22:00 Bisiklet

22:30 Haberler

22:35 Kayakla Atlama

23:00 Kayakla Atlama

23:35 Biatlon

23:55 Haberler

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : Eurosport, TV, TV

Paylaş

Manşet 

Haberler

Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular Haberler
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir Haberler
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Haberler
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi Haberler
Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi
ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu Haberler
ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat Haberler
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat