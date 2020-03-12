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12 Mart 2020 Fox Yayın Akışı

12 Mart 2020 Perşembe günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

12.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 12.03.2020 06:45
12 Mart 2020 Fox Yayın Akışı

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

01:00 Zümrüdüanka

01:15 Hep Yek 2

03:00 Temizlik Benim İşim

04:15 Zuhal Topal’la Sofrada

06:00 Her Yerde Sen

07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yasak Elma

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:00 Öğretmen

20:00 Mucize Doktor

22:30 Öğretmen

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : Zuhal Topal, Fox, TV, TV

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