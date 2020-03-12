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12 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı

12 Mart 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

12.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 12.03.2020 06:45
12 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 Almanya'dan Futbol

02:00 Futbol Aklı

03:30 Süper Lig Özetler

04:00 La Liga Özetler

04:15 TFF 1. Lig Özetler

04:30 İngiltere Premier Lig Özetler

05:00 Aktüel Futbol

05:15 Almanya Bundesliga Özetler

05:40 Spor Kitaplığı

05:45 Süper Lig Panorama

05:55 Takvim Yaprakları

06:00 Premier Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:15 Süper Lig Panorama

09:25 Almanya Bundesliga Panorama

09:30 Orhan Ayhan'la

09:30 İngiltere Premier Lig Goller

09:45 La Liga Goller

10:00 Spor Bülteni

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Spor Manşet

12:00 Süper Lig Goller

12:10 Almanya Bundesliga Panorama

12:10 Spor Kitaplığı

12:15 Set Sayısı

12:15 Pota Altı

13:00 Spor Bülteni

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Stüdyosu

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:00 Spor Akşamı

18:00 Spor Merkezi

19:30 Futbol Anadolu

20:00 Dakika Skor

21:45 Futbol Aklı

22:45 Aktüel Futbol

23:30 Premier Futbol

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : Futbol, Trt, TV, TV

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