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12 Mart 2020 Tv 2 Yayın Akışı

12 Mart 2020 Perşembe günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

12.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 12.03.2020 06:45
12 Mart 2020 Tv 2 Yayın Akışı

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

00:45 Kelime Oyunu

02:00 Kanıt

03:20 Merhamet

04:40 Yalan Dünya

06:00 Hırsız Polis

07:45 Çocuklar Duymasın

10:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?

14:00 Derya Baykal'la Gülümse

16:00 Sağlıkla Gülümse

17:00 Merhamet

19:00 Kelime Oyunu

20:45 Yalan Dünya

23:15 Kanıt

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : Yalan Dünya, TV, TV

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