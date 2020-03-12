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12 Mart 2020 Tv8 Yayın Akışı

12 Mart 2020 Perşembe günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

12.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 12.03.2020 06:45
12 Mart 2020 Tv8 Yayın Akışı

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

01:15 Doğduğun Ev Kaderindir

01:15 Doya Doya Moda

02:15 Doya Doya Moda

02:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz

03:30 Doya Doya Moda

04:15 Seda Sayan İle Yemekteyiz

04:30 Gel Konuşalım

05:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz

06:30 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Gel Konuşalım

09:45 Gel Konuşalım

10:45 Survivor Panorama 2020

13:00 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

23:15 Eser Yenenler Show

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : Seda Sayan, Moda, Tv8, TV, TV

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