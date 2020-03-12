12 Mart'a yakışır yarışma
Düzce Belediyesi Kent Konseyi sosyal ve kültürel çalışmalar kapsamında 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla anlamlı bir yarışma düzenledi.
12.03.2020 14:09 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:09
Düzce Belediyesi Kent Konseyi sosyal ve kültürel çalışmalar kapsamında 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla anlamlı bir yarışma düzenledi.
"Düzce 7'den 77'ye İstiklal Marşı Okuyor" teması ile düzenlenen İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışması Düzce Belediyesi Merkez Hizmet Binası Meclis salonunda Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, Kent Konseyi Meclis Başkanı Ali Dilber, üyeleri, yarışmacılar ve ailelerin katılımıyla düzenlendi. Üç farklı kategoride yarışmacıların yeteneklerini sergilediği yarışmada duygu dolu anlar yaşanırken Milli ve Manevi duyguların güçlülüğü bir kez daha gözler önüne serildi.
Yarışma sonunda seçici kurul tarafından değerlendirilen performanslardan dereceye girenler kategorilerine göre şu şekilde oldu:
Yetişkinler; 1. Hatice Kudal, 2.Orhan Aykut, 3. Yasemin Gür.
Gençler; 1. Ebrar Şimşek, 2.Yagız Efe Kaba, 3.Gülay Kurtuldu,
Çocuklar; 1. Azra Kılıç, 2.Şüheda Kırıkçılar, 3.Osman Eren Mayetin oldu.
Yarışmada her kategorinin birincilerine gram altın ve plaket, tüm dereceye girenlere de başarı plaketleri verildi. - DÜZCE
"Düzce 7'den 77'ye İstiklal Marşı Okuyor" teması ile düzenlenen İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışması Düzce Belediyesi Merkez Hizmet Binası Meclis salonunda Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, Kent Konseyi Meclis Başkanı Ali Dilber, üyeleri, yarışmacılar ve ailelerin katılımıyla düzenlendi. Üç farklı kategoride yarışmacıların yeteneklerini sergilediği yarışmada duygu dolu anlar yaşanırken Milli ve Manevi duyguların güçlülüğü bir kez daha gözler önüne serildi.
Yarışma sonunda seçici kurul tarafından değerlendirilen performanslardan dereceye girenler kategorilerine göre şu şekilde oldu:
Yetişkinler; 1. Hatice Kudal, 2.Orhan Aykut, 3. Yasemin Gür.
Gençler; 1. Ebrar Şimşek, 2.Yagız Efe Kaba, 3.Gülay Kurtuldu,
Çocuklar; 1. Azra Kılıç, 2.Şüheda Kırıkçılar, 3.Osman Eren Mayetin oldu.
Yarışmada her kategorinin birincilerine gram altın ve plaket, tüm dereceye girenlere de başarı plaketleri verildi. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Etiketler : Düzce Belediyesi, Kent Konseyi, Düzce, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Güncel
Son Dakika: Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantinaya alındı
Güncel
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Güncel
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı