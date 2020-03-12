12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
12.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:24
Mardin 'in Mazıdağı ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan'ın da katıldığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler marşı okudu.
"Bir dava adamı Mehmet Akif Ersoy" temalı kompozisyon ve şiir yarışmasında birinci seçilen öğrenciler şiirler okudu.
"Mehmet Akif Ersoy" konulu sinevizyon gösterimi yapılan programda müzik öğretmenleri tarafından günün anlamına ilişkin türküler seslendirildi.
Şiir, kompozisyon ve resim dallarında derece giren öğrencilere hediyeleri verildi.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan'ın da katıldığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler marşı okudu.
"Bir dava adamı Mehmet Akif Ersoy" temalı kompozisyon ve şiir yarışmasında birinci seçilen öğrenciler şiirler okudu.
"Mehmet Akif Ersoy" konulu sinevizyon gösterimi yapılan programda müzik öğretmenleri tarafından günün anlamına ilişkin türküler seslendirildi.
Şiir, kompozisyon ve resim dallarında derece giren öğrencilere hediyeleri verildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Mardin, Güncel
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