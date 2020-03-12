12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
Düzce'de 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı gerçekleştirildi.
12.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:54
Düzce 'de 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı gerçekleştirildi. Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Düzce 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Sedat Besti, İstiklal Marşı'nın milli mücadelenin heybetini ve canlılığını yansıtan en büyük örnek olduğunu söyledi. Besti, şunları kaydetti:
"Hepimiz biliyoruz ki Mehmet Akif'i anmak için, anlatmak için kelimeler yetmez, sayfalar kifayetsiz kalır. İstiklal Marşı ifade ettiği büyük anlamlar ve şiir kalitesi bakımından diğer milli marşlardan daha üstün konumdadır. Yüreği vatan ve istiklal sevgisiyle dopdolu olan bir şairin ruhunda meydana gelen derin ıstırabın tercümanı olmasından ileri gelir."
Etkinlikte, öğrenciler şiir okundu, "Mehmet Akif'i Anlamak" adlı tiyatro gösterisi sunuldu. Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın da katıldığı program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.
"Hepimiz biliyoruz ki Mehmet Akif'i anmak için, anlatmak için kelimeler yetmez, sayfalar kifayetsiz kalır. İstiklal Marşı ifade ettiği büyük anlamlar ve şiir kalitesi bakımından diğer milli marşlardan daha üstün konumdadır. Yüreği vatan ve istiklal sevgisiyle dopdolu olan bir şairin ruhunda meydana gelen derin ıstırabın tercümanı olmasından ileri gelir."
Etkinlikte, öğrenciler şiir okundu, "Mehmet Akif'i Anlamak" adlı tiyatro gösterisi sunuldu. Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın da katıldığı program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.
Kaynak: AA
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