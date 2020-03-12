Menü
Haberler ›› Spor ››12 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi - Spor

12 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi

Görme engelli sporcu kardeşler annelerinin hayalini gerçekleştirdi Zeynep Çelik: Anneme ev almak çocukluk hayalimdi "Senelerce yatılı okuduk, en büyük özlemimiz annemizdi""Görme engelli bir kadın olarak dünya şampiyonu olduğum için çok mutluyum" Kader Çelik: Hayattaki en büyük destekçim...

12.03.2020 09:33 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:33
12 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi

Görme engelli sporcu kardeşler annelerinin hayalini gerçekleştirdi

Zeynep Çelik: Anneme ev almak çocukluk hayalimdi

"Senelerce yatılı okuduk, en büyük özlemimiz annemizdi"

"Görme engelli bir kadın olarak dünya şampiyonu olduğum için çok mutluyum"

Kader Çelik: Hayattaki en büyük destekçim annem

"Tokyo en büyük hayallerimden biriydi"

Genel sekreter Ayhan Yıldırım: Bir evden iki sporcu Paralimpik Oyunları'na gidiyor

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR - KOPENHAG

20.55 Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ı ağırlayacak.

GALATASARAY

12.00 Sarı kırmızılılar, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

14.30 GSYİAD ile işbirliği anlaşması imzalanacak.

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah beyazlılar, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE

Sarı lacivertlilerde, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıkları sürecek.

TFF 1'İNCİ LİG

19.00 Osmanlıspor - Eskişehirspor

PFDK ve TAHKİM KURULU

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL

THY EuroLeague

20.30 Anadolu Efes - Valencia

VOLEYBOL

CEV Şampiyonlar Ligi

19.30 VakıfBank - Dinamo Moskova

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU İLK MAÇLARI

20.55 LASK (Avusturya) - Manchester United (İngiltere)

20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Basel (İsviçre)

20.55 Sevilla (İspanya) - Roma (İtalya)

20.55 Medipol Başakşehir - Kopenhag (Danimarka)

23.00 Inter (İtalya) - Getafe (İspanya)

23.00 Wolfsburg (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Rangers (İskoçya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Wolverhampton (İngiltere)


Kaynak: DHA

Etiketler : Zeynep Çelik, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerler koronavirüs nedeniyle izne çıkmayacak Spor
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerler koronavirüs nedeniyle izne çıkmayacak
Koronavirüsle dalga geçen Rudy Gobert'in hastalığa yakalanması, sosyal medyada tepki çekti Spor
Koronavirüsle dalga geçen Rudy Gobert'in hastalığa yakalanması, sosyal medyada tepki çekti
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz Spor
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı Spor
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular Spor
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor Spor
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir Spor
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir