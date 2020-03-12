12 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi
Görme engelli sporcu kardeşler annelerinin hayalini gerçekleştirdi Zeynep Çelik: Anneme ev almak çocukluk hayalimdi "Senelerce yatılı okuduk, en büyük özlemimiz annemizdi""Görme engelli bir kadın olarak dünya şampiyonu olduğum için çok mutluyum" Kader Çelik: Hayattaki en büyük destekçim...
12.03.2020 09:33 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:33
Görme engelli sporcu kardeşler annelerinin hayalini gerçekleştirdi
Zeynep Çelik: Anneme ev almak çocukluk hayalimdi"Senelerce yatılı okuduk, en büyük özlemimiz annemizdi""Görme engelli bir kadın olarak dünya şampiyonu olduğum için çok mutluyum" Kader Çelik: Hayattaki en büyük destekçim annem "Tokyo en büyük hayallerimden biriydi"Genel sekreter Ayhan Yıldırım: Bir evden iki sporcu Paralimpik Oyunları'na gidiyor
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR - KOPENHAG20.55 Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ı ağırlayacak.
GALATASARAY12.00 Sarı kırmızılılar, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.14.30 GSYİAD ile işbirliği anlaşması imzalanacak.BEŞİKTAŞ11.30 Siyah beyazlılar, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam edecek.
FENERBAHÇESarı lacivertlilerde, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıkları sürecek.
TFF 1'İNCİ LİG19.00 Osmanlıspor - Eskişehirspor
PFDK ve TAHKİM KURULUProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
BASKETBOLTHY EuroLeague20.30 Anadolu Efes - Valencia
VOLEYBOLCEV Şampiyonlar Ligi19.30 VakıfBank - Dinamo Moskova
UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU İLK MAÇLARI20.55 LASK (Avusturya) - Manchester United (İngiltere)20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Basel (İsviçre)20.55 Sevilla (İspanya) - Roma (İtalya)20.55 Medipol Başakşehir - Kopenhag (Danimarka)23.00 Inter (İtalya) - Getafe (İspanya)23.00 Wolfsburg (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)23.00 Rangers (İskoçya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Wolverhampton (İngiltere)
Kaynak: DHA
Etiketler : Zeynep Çelik, Spor
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