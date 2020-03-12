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12 Mart Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

12 Mart Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

12.03.2020 08:53 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:22
12 Mart Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul 'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 12 Mart Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

12 MART PERŞEMBE İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah,Baklacı Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-03-12 09:39:14.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.3.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Şehit Muhtar Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-03-12 10:12:27.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.3.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-03-12 08:37:11.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.3.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-03-12 10:10:21.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.3.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etiketler : İstanbul, Gündem, Ekonomi, Güncel

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