12. Mavi Bayrak Yerel Sorumlular Eğitimi

Kaynak: İHA

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yerel yönetimler ve Mavi Bayrak konusunda çalışan yerel sorumlulara yönelik eğitim semineri düzenlendi.Aydın Kuşadası'nda düzenlenen eğitime Kuşadası Kaymakamı Saadetin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Kültür ve Turizm Bakanlığı Proje İnşaat Daire Başkanı Volkan Uzun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Sıfır Atık Şube Müdürü Hülya Çakır, TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Tevfik Epikmen ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen 100'ü aşkın Mavi Bayrak yerel sorumluları katıldı. 3 günlük eğitimin sonunda 100'ün üzerindeki katılımcıya "Yerel Mavi Bayrak Sorumlusu Eğitim Sertifikası" verildi. Bu sertifika ile sorumlular kurumları adına yöresindeki Mavi Bayrak çalışmalarını yürütmeye hak kazandı.TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Tevfik Epikmen, Mavi Bayrağın dünyada en önemli eko etiket olduğunu söyledi. Ekipmen, Vakfın 25. Kuruluş yıldönümünü kutladıklarını, bununla ilgili bir etkinlik veya kutlama programı yapmak yerine Vakfın enerjisinin yürütülmekte olan programlara yoğunlaştırıldığını ifade etti.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Sıfır Atık Şube Müdürü Hülya Çakır, TÜRÇEV adına Genel Müdür Murat Yiğitol'un konuşmalarını gerçekleştirdi."Türkiye ödüllü plaj sayısında dünya 3.'sü"Yerel Mavi Bayrak Sorumlusu eğitiminin önemine dikkat çeken Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş da, "1993 yılından bu yana uygulanmakta olan Mavi Bayrak Programı kapsamında 2018 yılı itibariyle 459 plaj ve 22 marina, 10 yat Mavi Bayrak ödülüne hak kazanmıştır. Ödüllü plaj sayısı ile Türkiye bu yıl Dünya sıralamasında 3. sırada yerini almıştır. Ulusal ölçekte yapılan çalışmalar dikkate alındığında Mavi Bayrak çalışmaları kapsamında Antalya bölgesinde 2018 yılı itibariyle 200 plaj, 5 marina ve 5 yat Mavi Bayraklı olarak hizmet vermektedir" dedi.Erdoğmuş, 12. Yerel Mavi Bayrak Sorumluları Eğitimi kapsamında Türkiye Çevre Eğitimi Vakfı ve Alanya Belediyesi işbirliği ile Alanya Belediyesi Damlataş Halk Plajında gerçekleştirilen "2018 Yılı Plajına Sahip Çık Projesi" hakkında tüm katılımcılara etkinlik takvimi ve çevre bilinçlendirme etkinlikleri kapsamında yapılan aktiviteler ve proje sonuçları ile ilgili bilgilendirme yapıldığını belirtti.Erdoğmuş, GES'i anlattıProgram kapsamında çok yakın bir zamanda Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından 4. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda Çevre Koruma, Peyzaj, Planlama, Tasarım ve Uygulama Kategorisi'nde İkincilik ödülüne layık görülen Alanya Belediyesi Güneş Enerjisi Santralleri ( GES - 1, GES - 2, GES - 3 ) ile ilgili geniş bir bilgilendirme yapıldığını ifade eden Erdoğmuş, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımlarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini belirtti.Ayrıca eğitim kapsamında Alanya bölgesi adına 2017 yılı itibariyle yerel sorumlu olarak görev yapmaya başlayan Alanya Belediyesi'nin de katılım sağladığı eğitim programı kapsamında ulusal ve uluslararası ölçekte Mavi Bayrak uygulamalarına dair yürütülen çalışmalara detaylı olarak yer verilmiş olup, mavi bayrak uygulama kriterleri ve en iyi uygulama örneklerine dair sunumlar gerçekleştirildi.TÜRÇEV tarafından düzenlenen eğitim programı ile Yerel Sorumluların Mavi Bayrak hakkında güncel bilgilere sahip olmaları, kıyı yönetiminde önem arz eden kritik konularda uzmanlar aracılığıyla bilgi edinmeleri, yöresinde örnek uygulamaları yürüten yerel sorumluların deneyimlerinden faydalanmaları ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulması amaçlanıyor. - ANTALYA