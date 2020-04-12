12 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Deli Yürek: Bumerang Cehennemi

00:40 Esra Erol'da

02:40 Deli Yürek: Bumerang Cehennemi

03:35 Seviyor Sevmiyor

04:50 Seviyor Sevmiyor

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Windstorm 3

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

12:25 Bir Zamanlar Çukurova

15:45 Bir Zamanlar Çukurova

16:20 Kardeş Payı

18:00 Kardeş Payı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

20:00 Moana

22:00 Karayip Korsanları 2: Ölü Adamın Sandığı