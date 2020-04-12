12 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:45 Zümrüdüanka

01:00 Zümrüdüanka

03:00 Temizlik Benim İşim

03:00 Aşk Yeniden

04:00 Kadın

04:30 Zuhal Topal’la Sofrada

06:00 Bana Sevmeyi Anlat

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

11:15 Şevkat Yerimdar

12:15 Dostumun Dünyası

13:00 Şevkat Yerimdar

13:30 Benden Söylemesi

15:45 Yaparsın Aşkım

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Mucize Doktor

20:00 Türk İşi Dondurma

22:45 Aşk Olsun

22:45 Tolgshow