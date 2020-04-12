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12 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı

12 Nisan 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

12.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 12.04.2020 06:45
12 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Beyaz Show

00:30 Galip Derviş

01:15 Dudullu Postası

01:45 Son Silah

02:15 Poyraz Karayel

02:30 Gelinim Mutfakta

03:15 Poyraz Karayel

04:15 Müzik Arası

05:00 Poyraz Karayel

05:15 Akasya Durağı

07:00 Kalbim Ege'de Kaldı

07:45 Akasya Durağı

09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

13:00 Arda'nın Mutfağı

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Çarkıfelek

17:00 Hayat Tamircisi

17:00 Umudumuz Şaban

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Umudumuz Şaban

20:00 Herkül: Efsane Başlıyor

21:45 Son Silah

22:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Son Silah

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Poyraz Karayel, Kanal D, TV, TV
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Haberler ›› TV ››12 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı - Haberler

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