12 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı
12 Nisan 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:00 Beyaz Show
00:30 Galip Derviş
01:15 Dudullu Postası
01:45 Son Silah
02:15 Poyraz Karayel
02:30 Gelinim Mutfakta
03:15 Poyraz Karayel
04:15 Müzik Arası
05:00 Poyraz Karayel
05:15 Akasya Durağı
07:00 Kalbim Ege'de Kaldı
07:45 Akasya Durağı
09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
13:00 Arda'nın Mutfağı
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Çarkıfelek
17:00 Hayat Tamircisi
17:00 Umudumuz Şaban
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 Umudumuz Şaban
20:00 Herkül: Efsane Başlıyor
21:45 Son Silah
22:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Son Silah
Kaynak: InterSinema.com